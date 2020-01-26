Fenerbahçe'de Max Kruse, son 6 haftada çok başka - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Max Kruse, son 6 haftada çok başka - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Max Kruse, son 6 haftada çok başka

7 saat önce

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında ikinci devrede attığı gollerle takımı adına adeta kilidi açan Kruse, sezonun ikinci bölümüne iyi giriş yaptı.

Fenerbahçe'de Max Kruse, son 6 haftada çok başka, System.String[]

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında ikinci devrede attığı gollerle takımı adına adeta kilidi açan Kruse, sezonun ikinci bölümüne iyi giriş yaptı.


Türkiye'de lig kariyerindeki ilk golünü 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında atan Kruse, o karşılaşmayla beraber son 6 maç haftasında 4 gol kaydetti.


İlk golü 9'uncu maçında attı


Sezonun ilk haftalarındaki maçlarda hücumda verdiği paslarla ön plana çıkan, forma giydiği ilk 8 lig maçında gol atamayan Kruse, 9. lig maçında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak gollerine başladı.


Kruse, 16. haftada 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinde penaltıdan gol kaydetti. Sarı-lacivertli futbolcu, 18. haftada Gaziantep FK (2-0) ve 19. haftada Medipol Başakşehir (2-0) maçlarında gollerine devam etti.


Fenerbahçe, Kruse'nin gol atmayı başardığı 4 maçı da kazandı.


Kruse, sezonların ikinci yarılarında açılıyor


Max Kruse, Bundesliga'da kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği Werder Bremen'de de benzer süreçler yaşamıştı.


Almanya'da geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 15. haftasından itibaren ise 9 kez fileleri havalandırmış, gol paslarıyla da takımına katkı yapmıştı.


Max Kruse, Bundesliga'da 15 golle tamamladığı 2016-2017 sezonunun ilk yarısında da 2 gol atmıştı. Alman oyuncu, ligin ikinci yarısında ise 13 gol atmış


ve gol paslarıyla iyi bir ikinci devre geçirmişti.

Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:15 
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