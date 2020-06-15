Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı
TRT Spor'un haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, maç kadrosuna alınmadı.
TRT Spor'un haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, maç kadrosuna alınmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:16
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