Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

TRT Spor'un haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe 'de Alman futbolcu Max Kruse, maç kadrosuna alınmadı.

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Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum