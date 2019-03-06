Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ilk bölümde salonda çalıştığı belirtildi. Saha çalışmasına ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başlayan futbolcuların, kanat organizasyonlarıyla antrenmanı sürdürdüğü ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı Fenerbahçe'ye Stadyum ve Müze Turundan Büyük Gelir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 17:05:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]