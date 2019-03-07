Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
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