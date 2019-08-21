Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

54 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, sakatlık önleyici çalışmayla başladığı bildirildi.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:50 Kaynak: AA
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