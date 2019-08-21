Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
54 dakika önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:50 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, sakatlık önleyici çalışmayla başladığı bildirildi.
Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi Monaco, Slimani'yi resmen açıkladı Ücretinde yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı!