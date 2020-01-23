Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

13 dakika önce

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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