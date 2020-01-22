Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi başladı

Diğer futbolcuların ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek