Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi başladı, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta görev alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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