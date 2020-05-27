Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio tercihinin sebebi ne? - Son Dakika

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio tercihinin sebebi ne?

Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle görüştük. Samandıra'nın ihtiyacı olan 'gülün yüz'ü getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi.

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Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle görüştük. Samandıra'nın ihtiyacı olan 'gülün yüz'ü getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi. Aldığımız cevapları yazmadan önce Aurelio'nun kim olduğunu kısaca hatırlatalım...


Futbolculuk kariyerinde Flamengo, Olaria, Trabzonspor, Fenerbahçe, Real Betis ve Beşiktaş kulüplerinde oynayan Aurelio, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek 37 maçta ay yıldızlı formayı giydi. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan A Milli Takım'da da görev alan Brezilya asıllı Aurelio, 2013'te Olaria'da futbolu bıraktı. Kulüp takımlarında Samet Aybaba, Sadi Tekelioğlu, Christoph Daum, Zico, A Milli Takım'da da Fatih Terim'in vazgeçemediği isimler arasında yer alan Aurelio, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.


Renk farkı gözetmeksizin tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan ender oyunculardan biri olan Aurelio, her fırsatta kendisini bir Türk gibi hissettiğini söylüyor. Üç kız babası olan Aurelio, Mahayla dışındaki diğer iki çocuğuna Aylin ve Ayla isimlerini koydu. Türk  vatandaşı olduktan sonra Marco adını bırakıp Mehmet'i kullanmaya başlayan Aurelio'nun eşi Alice de çok iyi bir kickboksçu olarak biliniyor. Sarı lacivertli takımdaki ilk antrenmanına dün çıkan Aurelio, kendisini yakından tanıyanlara göre, 'F. Bahçe'nin gülen yüzü' olacak.


MEHMET AURELIO iÇiN NE DEDiLER?


FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR


Samet AYBABA: · ÇOK mücadeleci, disiplinli ve saygılı bir oyuncuydu. Trabzonspor'dan benim görev yaptığım dönemde ayrıldı. Yanıma geldi, iznimi aldı, "Fenerbahçe'de koşullar benim için daha uygun, gitmek istiyorum" dedi. Fenerbahçe doğru bir tercih yaptı. Aurelio orada başarılı olacaktır.


TAKIMA BÜYÜK KATKI YAPAR


Rüştü REÇBER: · GEREK karakter, gerekse aile babası kimliği ve futbol kariyeriyle saygı duyulan bir isim. F.Bahçelilerin de her zaman kulüpte görmek istediği bir isimdi. Teknik ekipte görev alması büyük fayda sağlar.


ONU HERKES ÇOK SEVER


Tuncay ŞANLI: · AURELıO'nun Trabzon, Fenerbahçe ve Milli Takım'da neler yaptığı ortada. Çok güzel bir adamdır. Gelişime açık, genç oyuncuları seven birisidir. Oyuncularla çok iyi iletişim kuracağı için tüm futbolcular onu sevecektir. F.Bahçe nokta bir atış yaptı.


KARAKTERLi VE YARDIMSEVER


Yusuf ŞiMŞEK: · BiRLiKTE oynadığım en düzgün, karakterli, yardımsever futbolculardan biri. Ancak gene de ben, o kadar büyük başarılar yaşamış eski Türk isimler varken, Marco'nun tercih edilmesini yadırgadım. Gene de başarılar diliyorum tabii ki.


BAŞARIRSA BiZiM YOLUMUZ AÇILIR


Can ARAT: ·MARCO, Önder Özen'le Kasımpaşa ve Göztepe'de, Tuncay Şanlı'yla Sakarya'da staj dönemi geçirdi. Bu göreve hazırdı. Bizim için de çok önemli. O başarırsa bütün eski futbolcuların başarabileceği daha iyi görülebilecek.


İYİ YÖNLERİ SAYMAKLA BiTMEZ


Samet GÜZEL: · SAMANDIRA'da güler yüzlü birine ihtiyaç vardı ve bulundu. Takım içinde iyi ilişkiler kuracaktır. Camiayı tanıyor. Ali Koç'la iyi arkadaş. İyi yönleri saymakla bitmez.


AURELIO MÜKEMMEL BiR iKiNCi ADAM OLUR


AURELio'nun teknik direktör olarak görev yaptığı Y. Çorumspor'un başkanı Fatih Özcan, şöyle değerlendirdi: "Emre gibi baskın bir karakter ile takımla yönetim arasında köprü olabilecek dürüst, namuslu, alçak gönüllü, hiç yalanı olmayan bir insan. Mükemmel bir ikinci adam ve bütün futbolcuların sevgilisi olacaktır. Çünkü Aurelio'da sıfır ego ve her daim gülen bir yüz vardır."


Mehmet Aurelio, Fenerbahçe, Samandıra, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 08:55 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio tercihinin sebebi ne? - Son Dakika Spor
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