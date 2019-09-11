Fenerbahçe'de mehmet ekici, galatasaray'da linnes listede yer almadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan kulüplerin 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28 kişilik A takım oyuncu listesinde, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici, Galatasaray'dan da Norveçli futbolcu Martin Linnes yer almadı.

TFF, 2019-2020 sezonunda Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri'ni resmi internet sitesinde yayınlandı. Kendisine kulüp bulması istenen ve herhangi bir kulüple anlaşma sağlayaman Ekici'nin Fenerbahçe'nin 28 kişilik A takım kadrosunda yer almadığı görüldü. Ekici'nin devre arasında başka takıma gönderilmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Ferdi, Okan ve Abdullah'ı da listeye almadı. 1999 sonrası doğumlu olan bu oyuncuların ligde forma giyebilecekleri belirtildi. Ayrıca, altyapı kuralına göre, 15-21 yaş arasında en az 3 sene Fenerbahçe forması giyen dört oyuncunun yazılması gerektiği için Oytun, Muhammed, Deniz ve Ömer Çakı listede yer aldı. Listeye, 1999 sonrası doğsa da en fazla üç kaleci yazılabilmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerde Abdullah'ın listeye alınmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'DA LINNES YOK

Diğer taraftan, Galatasaray da 27 yaşındaki Norveçli defans oyuncusu Martin Linnes'e, yabancı kontenjanı nedeniyle 28 kişilik A takım oyuncu listesinde yer vermedi.