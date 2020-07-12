Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin büyük çöküşü! - Son Dakika

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin büyük çöküşü!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ligde 2017 yılının devre arasında Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı yaşatan ünlü yıldız Mehmet Ekici, bugün kelimenin tam anlamıyla bir trajedi yaşıyor.

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Ligde 2017 yılının devre arasında Trabzon, F. Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı yaşatan ünlü yıldız Mehmet Ekici, bugün kelimenin tam anlamıyla bir trajedi yaşıyor. B. Münih'ten W.Bremen'e 6,5 milyon Euro'ya transfer olan, Türkiye'de transfer edebilmek için üç kulübü adeta birbirine sokan Mehmet Ekici'nin bugünkü piyasa değerinin 450 bin Euro'ya kadar düşmüş durumda. Tedavisi için Almanya'ya giden ve bir daha geri dönmeyeceği iddia edilen Ekici, F.Bahçe kariyeri boyunca adeta bir dram yaşadı

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu



Transferi olay olmuştu


2016-17 sezonunun devre arasında transferi için Beşiktaş'la Trabzon spor'un anlaşmasına rağmen, 'Fenerbahçe'ye söz verdim' diyerek transferi kabul etmeyen, sırf bu yüzden kadro dışı kalıp 6 ay futboldan uzak kalan Ekici 2017-18 sezonu Topuk Yaylası kampında coşkuyla karşılanmış, basın toplantısında Fenerbahçe'de oynamak için büyük heyecan duyduğunu ifade etmişti. Ancak Ekici, büyük hayallerle giydiği sarı lacivertli formayla ilk sınavında, Juventus Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış, daha sonra da sakatlık belası yıldız futbolcunun yakasını hiç bırakmamıştı.


Aşırı hırsın kurbanı oldu


Taraftara karşı kendini borçlu hissettiğini her fırsatta söyleyen Ekici, aşırı hırsı yüzünden tam olarak iyileşmeden sahaya çıkıp defalarca kritik sakatlıklar yaşadı. Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği takım listesine adını koymadığı Ekici, buna rağmen Samandıra'da bütün antrenmanlara çıkmış, yeniden göze girip takıma dönmüştü. Ancak Y. Malatya maçında bu kez sağ bacak üs adalesinde yırtık oluşunca tedavi için Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Sakatlık öncesi F.Bahçe'de kalmak için indirim önerisini kabul eden Ekici için karar teknik heyet ve sağlık ekibinin raporuna göre verilecek.


Ozan Tufan küllerinden doğdu


Mehmet Ekici Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamazken dibi gören bir başka oyuncu Ozan Tufan ise adeta küllerinden yeniden doğdu. Kulüpteki ilk dönemlerinde futbolundan çok gece hayatıyla gündeme gelmeye başlayan milli futbolcu, o dönem tepkilerin de odağında yer almıştı. 2018'in Aralık ayının son günlerinde Fenerbahçe Yönetimi başarısız giden sezonun faturasını ona kesti ve genç Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakıp U21 takıma yolladı. Sonrasında o dönem Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı. Bu hamle belki de kariyerinin dönüm noktası oldu. Hem futbol hem de mental olarak olgunlaşmış bir Ozan olarak geri döndü ve önce Fenerbahçe'de sonra Milli Takım'da formasına kavuştu.


Kendini böyle buldu


En kötü gününde zor olanı yaptı, kimseyi suçlamayıp hatayı kendinde aradı. Bunu motivasyon olarak kullandı.


Dereağzı'nda altyapıyla antrenmanlara çıkarken hiç gocunmadı, her antrenmana geldi ve gençlerden çok çalıştı.


Daha cazip teklifler almasına rağmen geri dönüş için kendi dilinden anlayacak kişiyi, Alanya'yı çalıştıran Sergen Yalçın'ı seçti.


Aşık oldu. Nişanlısı Rojin Haspolat bütün hayatını değiştirdi. Bilkent ve Bilgi Üniversitesi'ni bitiren Rojin Hanım, Ozan'ı önce kötü arkadaşlarından, alışkanlıklarından çekti aldı. Evini başka semte taşıttı.


Fenerbahçe'ye döner dönmez Emre Belözoğlu'nun kanatlarının altına girdi ve bir ağabey gibi onun her sözünü dinledi.


Evinin zemin katına spor salonu kurdurdu, özel hoca tutup ekstra antrenmanlar yaptı.


Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 07:40 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin büyük çöküşü! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 12:01 İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu 11:56 Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 11:03 Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:38 Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor? 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 08:00 Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
13:02
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
12:21
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
12:01
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
11:56
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
11:03
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
10:56
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
10:38
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
10:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 13:57:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin büyük çöküşü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]