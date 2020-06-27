Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı ) sonucunda sag bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmistir.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı ) sonucunda sag bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmistir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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28.06.2020 06:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku - Son Dakika