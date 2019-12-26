Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye piyango! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye piyango! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye piyango!

6 saat önce

Fenerbahçe'de yeni bir Mehmet Ekici dönemi başlayabilir.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'ye piyango!, System.String[]

Fenerbahçe'de yeni bir Mehmet Ekici dönemi başlayabilir...


Bir anlamda kadro dışında kalan gurbetçi futbolcunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki orta saha oyucusuyla yolların ayrılması beklenirken, Ersun Yanal sürpriz bir şekilde sezonun ikinci yarısında Ekici'yi kullanabileceğini yönetime iletmişti.


Fanatik'in haberine göre; başarılı futbolcu ile de bir görüşme yapılacak. Buradaki tavrına göre, Mehmet Ekici'nin adı ara transfer döneminde kadroya eklenecek ve yeni sözleşme de gündeme gelecek.


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Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:27 
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