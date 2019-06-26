Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:52 Kaynak: AA
, deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal
ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçe'mize hem de Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı
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