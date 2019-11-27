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Fenerbahçe'de Mensah sürprizi! Bedavaya...

6 saat önce

Fenerbahçe, maaşını alamadığı için sözleşmesinin feshi için TFF'ye başvuran Bernard Mensah'ı bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe'de Mensah sürprizi! Bedavaya..., System.String[]

Fenerbahçe, maaşını alamadığı için sözleşmesinin feshi için TFF'ye başvuran Bernard Mensah'ı bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacak.


Sezon başında Deniz Türüç'le birlikte adı Fenerbahçe ile anılan Mensah, Kayserispor'un yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle Sarı-Lacivertlilerin yolunu tutamamıştı.


Ganalı oyuncu için 8 milyon Euro isteyen Kayserispor, oyuncunun maaşını ödeyemeyince büyük bir sıkıntıya girdi.


Mensah'ın maaşını alamadığı için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.


Yetenekli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi halinde Fenerbahçe'nin devreye gireceği ve devre arasında Mensah'ı Belek'teki kampa katması bekleniyor. (Fanatik)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Türüç, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:33 
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