Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın lisansı çıktı (Fotoğraflı)

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert hakan Yandaş'ın lisansı çıktı.
Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve lisanslı bulunmayan Mert Hakan Yandaş'ın lisansı çıktı. Sakatlığı sona eren ve lisansı çıkan Yandaş, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Hatayspor karşısında forma giyebilecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:41 - Kaynak: İHA
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