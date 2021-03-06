Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte forma giyemeyeceği maçlar - Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte forma giyemeyeceği maçlar

06.03.2021 11:25
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte forma giyemeyeceği maçlar, System.String[]

Antalyaspor maçında sol ayak bileğinin dönmesiyle sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Mesut Özil'in iyileşmesi 6 haftayı bulabilir.

Fenerbahçe Gustavo ile sevindi ancak Mesut Özil'den gelen haberle de üzüldü. Antalyaspor maçında Fredy'nin darbesiyle sol ayak bileği dönen dünyaca ünlü futbolcu sedyeyle kenara gelmiş ve hemen hastaneye götürülmüştü. Çekilen MR sonucunda bilek bağlarında kısmi yırtık ile kemikte yoğun ödem tespit edildi. Kâbus senaryosu olan kemikte kırığa rastlanmaması, herkese rahat bir nefes aldırdı. Buna rağmen Mesut Özil'in iyileşmesinin 6 haftayı bulabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte forma giyemeyeceği maçlar

ÖNEMLİ MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK

Mesut'un sakatlığı sürecinde milli araya girilecek olması bir avantaj. Yine de yıldız futbolcu ligde önemli maçları kaçıracak. Fenerbahçe, Milli maç haftasına kadar Konyaspor (d), Gençlerbirliği ve Beşiktaş (d) karşılaşmalarını oynayacak. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçlarda sahaya çıkma şansı yok.

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte forma giyemeyeceği maçlar

EN ERKEN 12 NİSAN'DA DÖNEBİLİR

Ayrıca 5 Nisan'daki Denizli ve 8 Nisan'daki Yeni Malatya (d) karşılaşmasında oynama ihtimali de çok düşük görünüyor. Mesut Özil'in tedavisi beklenenden iyi giderse, 12 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Gaziantep maçında sahadaki yerini alabilir.

Mesut'un kaçırması muhtemel maçlar;

Hafta - Rakip

  • 29. Konyaspor (d)
  • 30. Gençlerbirliği
  • 31. Beşiktaş (d)
  • 32. Denizlispor
  • 33. Yeni Malatya (d)
  • 34. Gaziantep
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte forma giyemeyeceği maçlar

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte forma giyemeyeceği maçlar - Son Dakika Spor


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