Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı koşular yaptı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.