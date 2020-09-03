Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Mevlüt Erdinç ile karşılık anlaşma sağlanması sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:52 - Kaynak: DHA
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