Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Mevlüt Erdinç ile karşılık anlaşma sağlanması sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.