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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
6 saat önce
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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