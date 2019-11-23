Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

6 saat önce

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi., System.String[]

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. - İSTANBUL

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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