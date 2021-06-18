Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin son iki sezonda farklı takımlara kiralık gönderdiği Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer oldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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