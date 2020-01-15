Fenerbahçe'de Miha Zajc takımla antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Miha Zajc takımla antrenmanlara başladı

6 saat önce

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Slovak futbolcu Miha Zajc, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc takımla antrenmanlara başladı, System.String[]

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Slovak futbolcu Miha Zajc, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'yle yapacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlarken Zajc'tan sevindirici haber aldı.

Aralık ayının ortasında antrenmanda sakatlanan Zajc, devre arasında Antalya kampında yer alamamıştı.

Slovak futbolcunun, 1 ay sonra bugünkü antrenmanda takımla çalıştığı ifade edildi.

Sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses'in bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Ersun Yanal antrenmana çıkamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Hes Kablo Kayserispor maçında da bu yüzden yedek kulübesinde yer alamayan Yanal'ın, bugünkü antrenmana da katılmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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