Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıkarken, ilk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.
Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Min-Jae Kim, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor