Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor

44 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda saat 16.00'da MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda saat 16.00'da MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse sahada, koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular,  5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 Takımının da katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Eskişehirspor'la yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI'NDAN ZİYARET

15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanını izlemek üzere sarı-lacivertli takımın otobüsü ile görev yaptıkları birlikten alınan subay, er ve erbaşlar, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subaylar tarafından Ersun Yanal'a plaket takdim edildi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken; görevli subay, er ve erbaşlar takım otobüsü ile birliklerine götürüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:59 Kaynak: DHA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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