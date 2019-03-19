Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

58 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana pas çalışmalarıyla devam eden sarı-lacivertli ekip, kuvvete dayalı teknik çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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