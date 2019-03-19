Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
58 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak Fenerbahçe
hazırlıklara başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde Can Bartu Tesisleri
'nde yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana pas çalışmalarıyla devam eden sarı-lacivertli ekip, kuvvete dayalı teknik çalışmalarıyla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:24 Kaynak: AA
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