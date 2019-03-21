Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda milli takımlardaki futbolcuların yer almadığı belirtildi.



Açıklamada, 21 Yaş Altı Takımı'nın da katıldığı antrenmana futbolcuların koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.



Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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