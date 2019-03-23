Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Sürüyor
45 dakika önce
Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
, deplasmanda MKE Ankaragücü
ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. U21 Takımımızın da katılımıyla gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcuların 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü idman; çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:12 Kaynak: DHA
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