Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın da katılımıyla yapılan antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA

7 Nisan, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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