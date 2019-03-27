Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Fenerbahçe
, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yapıldığı belirtildi.
Sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
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Takımı'nın da katılımıyla yapılan antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA
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