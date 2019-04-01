Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
46 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde yapılan idman, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum ve defans organizasyonları ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:38 Kaynak: AA
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