Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
41 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, pas ve pres çalışmaları yaptığı belirtildi. Yan top ve şut çalışmalarının da yapıldığı antrenmanın, hücum ve defans organizasyonlarıyla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 Kaynak: AA
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