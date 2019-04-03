Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra iki grup halinde pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcuların yan top ve şut çalışmasıyla devam ettirdiği antrenmanın, hücum ve defans organizasyonlarıyla sona erdiği kaydedildi.



Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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