Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.


Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla tamamlandı.


Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla özel program dahilinde çalıştı. Hasan Ali Kaldırım da koşulara başladı.


Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:55 
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