Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Victor Moses ve Mauricio Isla, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İki futbolcu, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise takımdan ayrı özel program kapsamında çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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