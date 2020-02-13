Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:04 Kaynak: AA
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