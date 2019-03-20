Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Mesaisi

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Mesaisi

3 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Mesaisi, System.String[]
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapıldı.

Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:21 Kaynak: AA

Futbol, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 6 İsmin Biletini Kesti Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe Maçından 3 Puan Alacağımıza İnanıyorum Trabzonspor, Denizlispor Forması Giyen Ziya Alkurt'a Kancayı Taktı Son Dakika! Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Tarihi Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]