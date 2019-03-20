Fenerbahçe'de Mke Ankaragücü Maçı Mesaisi
3 saat önce
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde yapıldı.
Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:21 Kaynak: AA
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