Fenerbahçe'de 'Mohikan Ol' lansmanı gerçekleştirildi

Fenerbahçe'nin yeni uygulaması 'Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Arena'da gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin yeni geliştirdiği uygulama 'Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Lansmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçeli ünlü isimler katıldı. Mohikan Ol uygulamasıyla sarı-lacivertli taraftarlar toplayacağı puanlarla uygulama üzerinden Feneriumlar'dan alıveriş gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda uygulama içerisinde bulunan anket ve yarışmalara katılan taraftarlar dijital medyada söz sahibi olacak. - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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