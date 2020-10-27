Fenerbahçe'de 'Mohikan Ol' lansmanı gerçekleştirildi

Fenerbahçe'nin yeni geliştirdiği uygulama 'Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Lansmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , Emre Belözoğlu , Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçeli ünlü isimler katıldı. Mohikan Ol uygulamasıyla sarı-lacivertli taraftarlar toplayacağı puanlarla uygulama üzerinden Feneriumlar'dan alıveriş gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda uygulama içerisinde bulunan anket ve yarışmalara katılan taraftarlar dijital medyada söz sahibi olacak. - İSTANBUL

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