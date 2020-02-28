Fenerbahçe'de moral yemeği: "Çıkışa geçeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de moral yemeği: 'Çıkışa geçeceğiz' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de moral yemeği: "Çıkışa geçeceğiz"

1 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in de yer aldığı yemekte sarı-lacivertli takımın futbolcularına yönelik moral motivasyon konuşması yapıldı.

Fenerbahçe'de moral yemeği:

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in de yer aldığı yemekte sarı-lacivertli takımın futbolcularına yönelik moral motivasyon konuşması yapıldı. Koç'un teknik patron Ersun Yanal ve futbolculara, tüm yönetim olarak destek verdiklerini dile getirdiği ve "Antalya deplasmanında galip gelerek çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dediği öğrenildi. Fenerbahçeli futbolcuların yemekten son derece moralli ayrıldıkları görüldü.


YÖNETİM EKSİKSİZ KATILDI


Kaıdköy'deki yemekte Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yöneticiler S.Zeynep Becan, Fethi Pekin, M.Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay da yer aldı.


RODRIGUES VE EMRE'DEN İYİ HABER


F. Bahçe'de sakatlıkları süren Rodrigues ve Emre düz koşulara başladı. İki oyuncunun Antalya maçında oynamayacağı, kupadaki Trabzonspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.


Ersun Yanal, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:44 
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