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Fenerbahçe'de Moses'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
30 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Victor Moses'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:53 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Kulübü, Victor Moses'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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