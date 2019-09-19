Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci! Takımla çalıştılar...
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Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci! Takımla çalıştılar...

38 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci! Takımla çalıştılar..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


İdman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.


Victor Moses ve Mauricio Isla, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İki futbolcu, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise takımdan ayrı özel program kapsamında çalışmalarına devam etti.


Fenerbahçe, MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:45 
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