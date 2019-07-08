Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Muriç imzayı attı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de Muriç imzayı attı

55 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Muriç imzayı attı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp, 1994 doğumlu Kosovalı forvet için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli hazır bulundu. Muriç, yeni takımında 94 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1994 doğumlu Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Önümüzdeki 4 yıl boyunca formamızı gurula taşıyacak olan Vedat Muriqi'ye Tükiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
Öte yandan Fenerbahçe, Vedat Muriç'i sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımı ile duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fenerbahçe'nin hazırladığı video


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:46 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber Fenerbahçe'den Konoplyanka için Schalke'ye 3 milyon euroluk teklif Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Muriç imzayı attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]