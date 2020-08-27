Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de, Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:07 - Kaynak: AA
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