Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübünde, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübünde, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusunun 2022 yılına kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyeceği bildirildi.
Nabil Dirar, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 maçta görev yaparken, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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