Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübünde, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübünde, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusunun 2022 yılına kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyeceği bildirildi.

Nabil Dirar, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 maçta görev yaparken, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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