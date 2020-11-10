Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak
10.11.2020 09:05
Sezon başından bu yana süre alamayan Nabil Dirar için Fenerbahçe kararını verdi. Erol Bulut'un düşünmediği Faslı oyuncu kadro dışı bırakılırken, ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile ilgili resmi açıklama yapılmasa da bir kez daha kadro dışında kaldı.
Koronavirüsü atlatan Nabil Dirar, buna rağmen takıma katılmadı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Samandıra'da A takımdan ayrı tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
OCAK AYINA KADAR BİREYSEL ÇALIŞACAK
Erol Bulut, Dirar'ı takımda görmek istemiyor. Bu nedenle deneyimli futbolcu ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.
Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Nabil Dirar'a kulüp bularak yolları ayırmaya çalışacak.
(Fanatik)
Son Dakika Kartal'daki kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı