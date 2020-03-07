Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 66. dakikada kenara gelen Nabil Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a karşı ise forma giymemişti.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 66. dakikada kenara gelen Nabil Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a karşı ise forma giymemişti.


Faslı oyuncunun bu akşam oynanacak Denizlispor karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı belirtildi.


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:54 
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