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Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı
6 saat önce
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 66. dakikada kenara gelen Nabil Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a karşı ise forma giymemişti.
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 66. dakikada kenara gelen Nabil Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a karşı ise forma giymemişti.
Faslı oyuncunun bu akşam oynanacak Denizlispor karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:54
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