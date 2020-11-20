Fenerbahçe'de Nazım Sangere idmanı tamamlayamadı! - Son Dakika

Fenerbahçe'de Nazım Sangere idmanı tamamlayamadı!

20.11.2020 14:47
Fenerbahçe'de Nazım Sangere idmanı tamamlayamadı!, System.String[]

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli takımda sakatlanan ve idmanın ilk bölümünde yer alan milli futbolcu Nazım Sangare, ağrılarının artması sonucu antrenmanı yarıda bıraktı.

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli takımda sakatlanan ve idmanın ilk bölümünde yer alan milli futbolcu Nazım Sangare, ağrılarının artması sonucu antrenmanı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

NAZIM İDMANI YARIDA BIRAKTI

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2. derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

(İHA)

Fenerbahçe'de Nazım Sangere idmanı tamamlayamadı!

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbolcu, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Nazım Sangere idmanı tamamlayamadı! - Son Dakika


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