Fenerbahçe'de neşeli antrenman
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:40 Kaynak: DHA
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.30'da başlayan idmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. İdman genelinde keyifli olduğu gözlenen futbolcular, hırsları ile dikkat çekti. Sarı lacivertli futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma ile hazırlıklarını sürdürdü.
ALLAHYAR TAKIMA UYUM SAĞLADI
Fenerbahçe'nin takıma yeni dahil ettiği Allahyar Sayyadmanesh, takım arkadaşlarıyla hemen uyum sağladı. İdman genelinde arkadaşlarıyla şakalaşan Allahyar, performansı ile beğeni topladı. Farsça dışında başka dil konuşamayan Allahyar, İngilizce ve Türkçe öğrenmek için de eğitimlere başladı. İdman da dahil tesis genelinde tercümanı ile hareket eden İranlı futbolcu ile Erun Yanal özel olarak ilgilendi. Teknik heyeti performansı ile memnun eden Allahyar, istekli ve hırslı görüntüsü ile yeni sezona hazırlanıyor.
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