Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de neşeli idman
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de neşeli idman

12 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Fenerbahçe'de neşeli idman, System.String[]
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Kaynaşlı, Düzce, Spor
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.
Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oynanan oyunla devam eden antrenmanda oyuncuların ve teknik heyetin neşeli olduğu gözlendi. Antrenman, iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Ardından yan top çalışmasıyla idman sona erdi.
Yeni transferler Altay Bayındır ve Vedat Muriç, akşam antrenmanında yer aldı. Altay Bayındır ilk bölümde takımla, ikinci bölümde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan kulüpten verilen bilgide, Altay Bayındır'ın milli takımdan kalan el parmağındaki sakatlığı nedeniyle oyuncunun iki hafta sonra kontrollere gireceği belirtildi. 21 yaşındaki file bekçisi o zamana kadar bugünkü gibi takımla antrenmanlarını sürdürecek.
Ayrıca antrenmandan önce Vedat Muriç, laktat testine tabi tutuldu.
Bir diğer yeni transfer Emre Belözoğlu da gece geç saatte kampa katılacak.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de kombine sayısı 25 bine yaklaştı Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı Altay Bayındır'ın sakatlığı sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:02:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de neşeli idman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]