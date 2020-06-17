Fenerbahçe'de o telefon kimden geldi?

FENERBAHÇE'de Emre Belözoğlu'nun 25. dakikada kırmızı kartla atılması sonrası maçta ilginç görüntüler yaşandı. Lisansı yeterli olmadığı için tribüne çıkmak zorunda kalan sarı lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in oyunun 57. dakikasındaki telefon trafiği kameralara da yansıdı. Görüşmenin ardından Fenerbahçe'de yapılan değişiklikler dikkat çekti.



Oyundan alınmasına isyan etti



Bu telefon görüşmesinden sadece 4 dakika sonra Fenerbahçe kulübesi oyuna 2 değişiklik ile müdahale etti. Serdar'ın yerine Jailson, Deniz'in yerine de Ferdi oyuna dahil oldu. Volkan Demirel ayrıca kenara sık sık seslenerek uyarılarda bulundu. Ancak telefonla gelen değişiklikler sonrasında sahada yeni bir gerginlik yaşandı ve tek golü atan Deniz kenara alınmasına çok sinirlendi.



Volkan'dan Deniz'e: Sakin...



Skoru ve süreyi gösteren 26 yaşındaki futbolcu neden çıktığını sorarken kulübede de tepkisi devam edince Volkan tribünden 'Sakin' diye bağırdı. Deniz daha sonra direkt soyunma odasına gitti. Teknik sorumlu Tahir Karapınar da maç sonu "Deniz'i çıkardık, hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ferdi ile oradan orta yapalım, çift santrfora dönelim istemiştik" itirafında bulundu.



