Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi - Son Dakika

Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının başarılı koçu Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının başarılı koçu Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Sırp antrenörün isteği ile önümüzdeki sezon için yolların ayrıldığı belirtildi. Kararın tamamen Obradovic'in kendisi tarafından alındığı ifade edilirken, yaşattığı başarılar sebebiyle 60 yaşındaki antrenöre teşekkür dilekleri iletildi. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Fenerbahçe ailesine 2013-2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir."

(İHA)

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi - Son Dakika

Son Dakika

15:29 Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
15:14
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
15:07
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
14:57
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
14:54
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
14:49
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
14:48
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
14:41
Kıvrımlı model Iskra Lawrence, suda doğum yaptığı anlarını paylaştı
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 15:55:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]