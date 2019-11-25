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Fenerbahçe'de Obradovic'e yeni sözleşme tezahüratı!

6 saat önce

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 ile mağlup ederken maç sonrasında sarı lacivertli taraftarlar Obradovic'e yeni sözleşme yapılması yönünde yönetime çağrıda bulundu.

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 ile mağlup ederken maç sonrasında sarı lacivertli taraftarlar Obradovic'e yeni sözleşme yapılması yönünde yönetime çağrıda bulundu.


Özellikle sosyal medyada son dönemde artan tepkilerin ardından Zeljko Obradovic'e sahip çıkan  Fenerbahçe taraftarı maçı sonu "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratı yaptı.


İstanbul'da 7. sezonunu geçiren Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe'yle kontratı bu sezonun sonunda sona erecek.

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:11 
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