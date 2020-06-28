Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome... - Son Dakika

Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome...

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor.

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor... İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luigi Datome, Olimpia Milano ile anlaştı.

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Datome ile Olimpia Milan, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti.


RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR


Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İtalyan gazetesi, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelebileceğini kaydetti.


5 YILDIR FENERBAHÇE'DEYDİ


2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Datome, 2017'de Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.


Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:56 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome... - Son Dakika Spor
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