Fenerbahçe'de Obradovic'ten sonra bir ayrılık daha! Luigi Datome...

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor... İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luigi Datome, Olimpia Milano ile anlaştı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Datome ile Olimpia Milan, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti.



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İtalyan gazetesi, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelebileceğini kaydetti.



5 YILDIR FENERBAHÇE'DEYDİ



2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Datome, 2017'de Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.



